Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ağabeyini öldüren yeğenini yaralayan kişi tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kardeşi tarafından silahla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde, henüz bilinmeyen bir nedenle ağabeyi Ali Ö. ile tartışan A.R.Ö., silahla önce ağabeyine daha sonra yeğeni Muhammet Ö.’ye ateş etti.

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Yaralanan iki kişi, 112 Acil Servis ekibince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali Ö., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından evlerinin çevresinde bulunan samanlığı kundaklayan ve kaçan A.R.Ö., bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.R.Ö., tutuklandı.

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