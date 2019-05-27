A&G Araştırma: YSK iptal kararıyla kızgın demiri AKP’nin kucağına bıraktı

A&G Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü Adil Gür, yenilenecek İstanbul seçimiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal kararı ardından başlayan sürecin Ekrem İmamoğlu lehine işlediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Seçmenin yüzde 25’inin YSK’nin İstanbul kararını anlamadığını dile getiren Gür şunları söyledi: “İlk günlerdeki mağduriyet etkisinin çok daha fazla olduğunu gördük. CHP ve Ekrem İmamoğlu’nun işi daha kolay. Çünkü kullandıkları argüman şu ‘Neden dört oydan biri geçersiz de üçü geçersiz değil.’ Karşı aday için bunu anlatmak hakikaten çok zor. YSK ateşten kızgın demiri AK Parti’nin kucağına koydu”.

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YSK kararı sonrası üç anket yaptıklarını açıklayan Gür, Binali Yıldırım’a oy verecek seçmen için ‘beka‘ meselesinin ve ekonominin belirleyici olduğunu kaydetti.

Gür’e göre İmamoğlu’na oy veren ya da verecek seçmenin önceliği ise ekonomi ve kutuplaşma siyaseti.

’23 Haziran’da HDP seçmeni belirleyici’

Metropollerde yaşayan Kürt seçmenin oy tercihindeki en önemli kriterin ideoloji değil ekonomi olduğunu savunan Gür, bunun nedeni olarak bu kitlenin İstanbul’un dar gelir grubundan olmasını gösterdi.

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Gür şöyle konuştu: “Zaten 31 Mart sonucuna baktığımızda da AK Parti oy kaybını buralarda yaşamış. Bir de ayrıca 31 Mart’ta muhafazakar Kürt seçmen AK Parti’ye oy vermedi deniyor ama öyle değil. AK Parti İstanbul’da yüzde 2 oy kaybetmiş görünüyor ve bu kayıp homojen.”

Saadet Partisi’nin aday göstermesine ilişkin de konuşan Adil Gür, Saadet seçmeninin kendi partisi aday göstermeseydi büyük ölçüde sandığa gitmeyeceğini ya da AKP’ye oy vereceğini söyledi.