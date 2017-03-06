Afyon’un ‘havuz problemi’: 62 madalyalı genç sporcu ‘hayali’ havuzda antrenman yapıyor 

Atlama sporunda çoğu altın olmak üzere 62 madalyası bulunan Yaprak Selin Keskin, Afyon’da çalışacak havuz bulamadığı için antrenmanlarını içi sünger dolu havuzda yapıyor.

DHA’nın haberine sekiz yaşındayken atlama sporuyla tanışan Keskin, 2009 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında katıldığı yarışmalarda 36 altın, 22 gümüş ve dört bronz olmak üzere toplam 62 madalya kazandı.

Daha önce minder üzerinde çalışarak turnuvalara hazırlanan Keskin, iki yıl önce çalıştığı kulüpte özel oluşturulan içi sünger dolu bir metre derinliğindeki havuzda antrenman yapmaya başladı.

‘Yarışmadan yarışmaya havuzda çalışabiliyorum’

Kentte olimpik havuz olmaması nedeniyle ‘hayali’ havuzda çalışmalarını sürdüren 16 yaşındaki milli sporcu şunları söyledi: “Burada çalışmak benim için kolay olmuyor. Buradaki süngerden yaptığımız havuzu gerçek bir havuz gibi hayal ederek çalışmalarımı sürdürüyorum. Ancak gerçek bir havuzun yerini hiçbir zaman tutmuyor. Çalışırken yeni bir hareket çıkarmaya çalıştığım zaman çok zorlanıyorum. Bize en yakın havuzlar Ankara’da. Ancak oralara gidebiliyorum. Onun dışında havuzlarda yarışmadan yarışmaya çalışabiliyorum.”

‘Derinlik üç metre olmalı’

Çalıştığı havuzun bir metre derinlikte olduğunu belirten Keskin, şöyle devam etti: “Derinliğin üç metre olması gerekir. Burada bu eksiklik giderilse faydalanacak olan sadece ben değilim. Birçok kardeşimiz de bundan faydalanacak. İsterim ki beş metre kulemiz olsun, havuzumuz olsun. Diğer illerden hiçbir eksiğimiz olmamalı diye düşünüyorum. Bence Afyon da bu imkanları karşılayabilecek kapasitede bir il.”