Afyonkarahisar’daki cephanelik patlamasında üç askere hapis cezası

Afyonkarahisar’da 25 askerin hayatını kaybettiği cephanelik patlamasıyla ilgili üç askere hapis cezası verildi.

4. Mühimmat Bölge Komutanlığı 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı’nda 5 Eylül 2012’de, yaklaşık 20 bin el bombasının bulunduğu mühimmat deposu patlamış, 25 asker yaşamını yitirmişti. Patlamada kusuru bulunduğu iddiasıyla bazı askerlere dava açılmıştı.

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Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi, emekli albay Veysel Özbay ve Binbaşı Ali Duran 13 yıl dörder ay, eski üsteğmen Tuncay Aydın ise altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı.