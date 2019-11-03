Afyonkarahisar’da 67 öğrenci tavuk dönerden zehirlendi

Afyonkarahisar’da 67 üniversiteli, tavuk dönerden zehirlenerek hastanelik oldu.

Fotoğraf: DHA

Üniversitelilerin yoğun yaşadığı Erenler mahallesinde dün akşam çok sayıda öğrenci, bir dönerciden tavuk döner yedi.

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Öğrenciler saat 23:00 sıralarında mide bulantısı ve karın ağrısı yaşadı.

Öğrencilerden bazıları kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gitti. Bazıları da çağırılan ambulanslarla aynı hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre hastaneye gelen 67 öğrenci, gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedaviye alındı.

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Polis ekipleri, tedavileri tamamlanan öğrencilerin ifadelerine başvurdu.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işyerinin yaptığı tavuk dönerden numune alınarak inceleme başlatıldı.