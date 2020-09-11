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Yaramazlara biraz batar!

Afyonkarahisar’da 37 bina Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında 37 bina karantinaya alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından duyurulan kararda, “İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 37 binada, Kovid-19 vakası tanısı konulması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir” ifadesi kullanıldı.

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Karantinaya alınan binaların adres bilgilerinin paylaşıldığı açıklamada, tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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