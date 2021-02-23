Afyonkarahisar Valiliği: Hizb-ut Tahrir propagandası yapan kişiler gözaltına alındı

Afyonkarahisar Valiliği, Amorium Antik Kenti’nde Yargıtay’ın ‘terör örgütü’ kabul ettiği ‘Hizb-ut Tahrir’in propagandasını yaptıkları’ ileri sürülen kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

Valiliğin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “12 Ocak’ta Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan Amorium Antik Kenti’nde bir grup kadının açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile terör örgütü Hizb-ut Tahrir’in propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda bahse konu şahıslar hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştır.”

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Öte yandan, Ankara’da gözaltına alınan beş kişinin Afyonkarahisar’a getirileceği öğrenildi.