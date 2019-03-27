Afrobarometer’in anketi: Her üç Afrikalıdan biri göç etmek istiyor

Afrika’yla ilgili araştırmalar yapan bağımsız kuruluş Afrobarometer’in anketi, her üç Afrikalından birinin göç etmek istediğine işaret ediyor.

Etiyopya’ya gitmek isteyen Eritreliler saatlerce hatta günlerce sınırda bekliyor. Fotoğraf: Reuters

34 Afrika ülkesinde yapılan anket sonuçlarına göre ülkelerini terk etmeyi düşünenlerin çoğu sanılanın aksine Amerika veya Avrupa’ya değil Kara Kıta’daki başka bir ülkeye yerleşmeyi istiyor. Göç etmeyi planlayanların yüzde 36’sı Afrika sınırların içinde kalmak istiyor. Avrupa’ya gitmek isteyen Afrikalıların oranı yüzde 27, Kuzey Amerika’yı hedefleyenlerinki ise yüzde 22.

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Göç etmeye iten neden, ankete katılılanların yüzde 44’ü için iş aramak, yüzde 29’u için ise yoksulluk. Kadınlarını yüzde 33’ü göç fikrine sıcak bakarken, erkeklerde bu oran yüzde 40.

Göçü düşünenler arasında eğitimli olanlar ve gençler başı çekiyor. Gençlerin yarısına yakını ülkelerinden başka bir yerde geleceğini kurmak istiyor. Göç etmek isteyenlerin oranının Afrika ortalamasının üzerinde olduğu ülkelerin başını yüzde 57’yle Sierra Leone ve Yeşil Burun Adaları, yüzde 56’yla Gambiya ve yüzde 54’le Togo çekiyor.

Güney Sudan ve Eritre ankete dahil edilmedi. Güney Sudan’dan iç savaş nedeniyle 2013’ten beri 2.2 milyon kişi göç etti. Eritre’den ise her ay 2 bin 500 kişi sınır komşusu Etiyopya’ya gidiyor.