Afrin’e sınır kapısı açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay’da bulunan ‘Zeytin Dalı’ sınır kapısının 8 Kasım itibariyle faaliyete geçirildiğini duyurdu.
Cilvegözü’nün ardından Hatay’a açılan ikinci kapının açılacağı yol Afrin’den sonra en büyük ikinci yerleşim yeri olması nedeniyle stratejik öneme sahip Cinderesi’nden geçiyor.
Hatay’dan açılan gümrük kapısıyla insani yardımların daha kolay ulaştırılması ve altyapı çalışmalarının daha hızlı ilerletilmesi planlanıyor.
TSK’nın Afrin’deki YPG ve IŞİS unsurlarına yönelik başlattığı askeri operasyona Zeytin Dalı ismi verilmişti. 20 Ocak’ta başlayan harekatla birlikte Afrin, Özgür Suriye Ordusu ve TSK kontrolüne geçmişti.