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Yaramazlara biraz batar!

Afrin’den ‘dolaşıp’ İzmir’e: İbrahim Tatlıses dördüncü kez AKP’den aday adayı olacak

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Türkücü İbrahim Tatlıses, 24 Haziran genel seçimlerinde AKP’den İzmir milletvekili aday adayı olacak.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Hatay’daki sınır karakolu ziyaretinde bir yanında Erdoğan, diğer yanında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la ‘Baktın Afrin hoş değil, Münbiç’i dolaş da gel’ diye türkü söyleyen Tatlıses, bir süre önce İzmir’e taşınmıştı.

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DHA’nın haberine göre, memleketi Şanlıurfa’dan iki kez AKP milletvekili aday adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan Tatlıses, dördüncü kez şansını İzmir’den deneyecek.

Aday adaylığı başvurusunu avukat tarafından cuma günü yapılacağı öğrenilen Tatlıses, zamanının önemli bir bölümün Hatay semtindeki Tatlıses Kebap’ta geçiriyor.

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2011 yılında, Maslak’ta uğradığı silahlı saldırı sonrası başından vurulan Tatlıses, son kez 2011 genel seçimlerinde AKP’den aday aday olmuş ancak listeye girememişti.

Tatlıses, ilk olarak 2002 seçimlerinde Cem Uzan liderliğindeki Genç Parti’den milletvekili adayı olmuştu.

İbrahim Tatlıses’den sınırda türkü: Baktın Afrin hoş değil Münbiç’i dolaş da gel 

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