Afrin’de yaralanan tankçı uzman çavuş: 200 metre ilerledikten sonra vurulduk

Afrin operasyonunda YPG’nin roketli saldırısında yaralanan tankçı uzman çavuş Alper Akpunar, sınırdan yalnızca 200-300 metre ilerledikten sonra vurulduklarını söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre Erzincanlı uzman çavuş Akpunar, Hatay’daki ilk müdahalenin ardından tedavisi için Üzümlü ilçesindeki evine götürüldü.

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Akpunar burada, ailesinin yanısıra Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ve Birlik Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Prof. Dr. Erdal Akpınar tarafından karşılandı. Erzincan Vali Vekili Fatih Acar, Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz ve Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Muhammer Doğan da Alper Akpunar’ı ziyaret etti.

Evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akpunar, operasyon öncesi bölgeyi üç gün boyunca top atışına tuttuklarını ancak sınırdan yalnızca 200-300 metre ilerledikten sonra vurulduklarını anlattı.

Yaralı uzman çavuş, saldırının meydana geldiği anda ilk olarak aklına ailesinin geldiğini belirterek, “Yapacak bir şey yok. Her şey vatan için. Sınırı geçtikten sonra böyle bir olay başımıza geldi. En kısa sürede inşallah iyileşip görev yerime tekrar döneceğim” dedi.

Akpunar şöyle konuştu: “Arkadaşlarım orada beni bekliyorlar. Gece gündüz demeden orada herkes görevi başında, aynı şekilde inşallah bende döneceğim görevime. Aileme kavuştum ama vatan bizi bekliyor, gitmemiz lazım. Ayağım iyileşir iyileşmez tekrar görev yerime döneceğim.”

Oğluna sarılarak gözyaşı döken anne Huriye Akpunar da “Canı sağ geldi, inşallah iyileşir tekrar görev yerine döner inşallah. Herşey vatan için” dedi.