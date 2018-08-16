Afrin’de yakalanıp Türkiye’ye getirilen YPG’liye ağırlaştırılmış müebbet

Suriye’nin Afrin kentine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda yakalanarak Türkiye’ye getirilen YPG’li militana ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

AA’dan Lale Köklü’nün haberine göre geçen ocakta başlayan ve 18 Mart’ta kent merkezinin alındığı harekat sırasında 22 yaşındaki YPG’li Muhammed Mahmud Derviş de yakalandı.

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Derviş daha sonra Hatay’a götürülerek tutuklandı.

Hatay 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasına Derviş Hatay T Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılarak savunma yaptı.

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‘Görevimiz halkı engellemekti’

PKK’ya kendi isteğiyle katılmadığını, ya kampa gideceği ya da cezaevine atılacağı yönünde baskı yapıldığını aktaran Derviş, görevinin Cinderes’te halkın Suriye’den Türkiye’ye kaçmasını engellemek olduğunu söyledi.

Dört gün hiçbir şey yapmadan beklediklerini aktaran Derviş, şunları ifade etti: “Yaralanma olayının meydana geldiği gün bize Türk askerlerine karşı savaşacağımız söylendi. Ben de Türkiye topraklarına doğru kaçmaya çalıştım. Fark edilmem üzerine PKK’lılar tarafından ateş edildi, o sırada bir uçaktan atılan bombayla yaralandım.”

Ağırlaştırılmış müebbet

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesinde, Cinderes mevkiinde düzenlenen hava ve karadan operasyonları sırasında sanığın YPG saflarında olduğunu ifade etti.

Savcı, sanığın TSK’ya saldırı düzenlemek için Afrin’e gittiğini belirterek müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti de sanığa ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.