Afrin’de TSK ile YPG çatıştı

İdlib’deki ‘çatışmasızlık bölgesi’nde bulunan TSK unsurlarıyla Afrin’deki YPG arasında ‘çatışma’ çıktı.

Suriye’de ilan edilen çatışmasızlık bölgeleri arasında yer alan İdlib’de halihazırda TSK ve Özgür Suriye Ordusu unsurları var.

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TSK’nın kurduğu gözlem noktalarına yakın bir mesafede de YPG’nin elindeki Afrin bulunuyor.

AA, bugün TSK’nın İdlib-Afrin hattındaki Daret İzzet gözlem noktası çevresine YPG’nin beş hava topuyla saldırı düzenlediğini yazdı.

Haberde, havanlardan birinin Samaan Kalesi bölgesindeki gözlem noktasına düştüğü, diğerlerinin de sivil yerleşimlere isabet ettiği, saldırıya karşılık verildiği belirtildi.

AA, gözlem noktasıyla sivil yerleşimlerde ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

ANHA: YPG karşılık verdi

Suriyeli Kürtlerin haber ajansı ANHA ise haberinde farklı bilgilere yer verdi.

Haberde, ‘YPG’li kaynaklar’ın, TSK’nın Samaan Kalesi bölgesinden Şerawa ilçesindeki Beiye ve Basufane köyleri arasındaki alanı topçu ateşiyle hedef aldığını söylediği aktarıldı.

Türkiye sınırından Bilbile ilçesine bağlı Eqdam köyüne de top atışı yapıldığı savunuldu.

ANHA, ‘saldırılara karşılık verilmesi’ sonrası ÖSO’dan beş kişinin öldüğünü iddia etti.

Ayrıca haberde sivillerin evlerinin zarar gördüğü de öne sürüldü.

Sıradaki hedef Afrin

Afrin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu bölgenin temizlenmesi gerektiğini söylemesinin ardından bir kez daha gündeme gelmişti.

Yaz aylarında TSK, Afrin’den açılan ateşe karşılık verildiğini duyurmuştu.

İdib operasyonu çerçevesinde Afrin’den gelecek tehlikelere karşın bölgenin takip edildiği de biliniyor.