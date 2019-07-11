Afrin’de patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin Afrin kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az sekiz kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Fotoğraf: Tasnim News Agency

Sabah saatlerinde bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucunda, DHA’ya göre dört, Anadolu Ajansı’na (AA) göre sekiz ve Sputnik International’a göre 11 kişi hayatını kaybetti. AA’ya göre yaralı sayısı ise en az 35. Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgeden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı operasyonunu Ocak 2018’de başlatmış, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) operasyonu sırasında YPG ve IŞİD bölgeden çıkarılmıştı.

Sputnik’te yer alan habere göre, saldırı şehir merkezindeki El-Filat Caddesi’nde düzenlendi. Polisin saldırıdan YPG’yi sorumlu tuttuğu belirtildi.

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Yerel güvenlik güçleri, bölgede ve Afrin genelinde önlemlerini artırırken saldırının faillerinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.