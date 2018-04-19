Afrin’de mayın temizliği sırasında patlama: Bir uzman çavuş hayatını kaybetti

Afrin’de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Afrin’de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor…
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ve Urfa Milletvekili Osman Baydemir’in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin, “Seçime giderken bile vekillik düşürecek kadar acizsiniz” dedi.
HDP milletvekilleri Osman Baydemir ve Selma Irmak’ın milletvekillikleri düşürüldü. İki ismin kesinleşmiş cezaları vardı.
İstanbul Kabataş’ta özel halk otobüsü ile vapur iskelesine girerek 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan otobüs şoförü Eyüp Er iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı. Er’in ehliyetinin bir yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.
Çiftlik Bank soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, altı kişi için kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.
CHP kulislerinde, seçim sürecinin çok kısa olması nedeniyle partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma olasılığının güçlendiği yorumları yapıldı.