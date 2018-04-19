Diken

Yaramazlara biraz batar!

Afrin’de mayın temizliği sırasında patlama: Bir uzman çavuş hayatını kaybetti

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Afrin’de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor…

Reklam

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...