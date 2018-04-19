Afrin’de mayın temizliği sırasında patlama: Bir uzman çavuş hayatını kaybetti

İstanbul Kabataş’ta özel halk otobüsü ile vapur iskelesine girerek 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan otobüs şoförü Eyüp Er iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı. Er’in ehliyetinin bir yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.