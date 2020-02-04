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Yaramazlara biraz batar!

Afrin’de iki okul ve camiye füze saldırısı: Bir öğrenci hayatını kaybetti, yedisi yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin’de iki okul ve bir camiye düzenlenen füze saldırısında, bir öğrencinin öldüğünü, yedi öğrencinin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık, saldırının ‘PKK/YPG’li teröristler’ tarafından yapıldığını belirtti.

Fotoğraflar: DHA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi: “Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye dört Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti, yedi öğrenci yaralandı.”

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