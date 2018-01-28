Afrin’de hayatını kaybeden iki asker toprağa verildi

Afrin’de PYD’ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden askerler uzman çavuş Ali Gümüş ve piyade üstçavuş Fatih Mehmethan son yolculuklarına uğurlandı.

Gümüş’ün ölüm haberi, Mersin’in Mut ilçesindeki Cumhuriyet mahallesinde yaşayan ailesine dün akşam askeri heyet tarafından verildi. Fenalık geçiren baba Mükremin Gümüş’e sağlık ekipleri müdahale etti.

Reklam

Askerin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Baba Gümüş, oğlunun kendisini telefonla en son perşembe günü aradığını ve bir sıkıntısının olmadığını anlattığını söyledi.

Üç kardeşin ortancası olan 27 yaşındaki askerin geçen yıl Hanife Gümüş’le evlendiği, eşinin de altı aylık hamile olduğu öğrenildi. Askerin eşine haberi Kayseri’de verildi. Gümüş, Kayseri’den Afrin’e gönderilen komando timinde yer alıyordu.

Gümüş, bugün Eyüp Kahraman Camii’ndeki cenaze namazının ardından defnedildi.

‘Kalk da bana gel’

Piyade üstçavuş Fatih Mehmethan’ın hayatını kaybettiğinin haberi de İstanbul Ümraniye’de yaşayan ailesine verildi. Askerin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Askerin cenazesi bugün sabah saatlerinde uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na getirildi, ardından da konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nın gasilhanesine götürüldü.

Askerin dört ay önce evlendiği eşi Gamze Mehmethan’ın asker kıyafeti giydiği görüldü. Gamze Mehmethan, eşine “Kalk da bana gel” diye seslendi.

Mehmethan Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde bugün ikindi namazında kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Şehitliği’ne defnedildi.