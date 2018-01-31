Afrin’de hayatını kaybeden askerin dayısı: Cenazede siyaset olur mu?

Afrin’deki operasyonda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün dayısı Mehmet Yıldız, cenaze töreninde CHP’ye yüklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi: “Yeğenim CHP’liydi. Askerde her siyasi düşünceden insan var. Burada siyaset olur mu?”

Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden Gümüş’ün cenaze törenine katılan Erdoğan, CHP’li milletvekillerini hedef alarak “Ulan siz sıcak yatağınızda yatıyorken ÖSO’lar benim Mehmetimle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar” demişti.

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Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre Gümüş, uzman çavuş olarak çalışmaya başlamadan önce Mersin’in Mut ilçesinde CHP gençlik kollarında görev alıyordu.

Gazeteye konuşan Gümüş’ün dayısı Yıldız, sadece yeğeninin değil, sülalesinin de CHP’li olduğunu söyledi. Dayı Yıldız şöyle devam etti: “Birileri yatıyor, birileri savaşıyor’ demenin bir anlamı yok. Ortada bir şehit var. Askerde her siyasi düşünceden insan var. Burada siyaset olur mu? Yeğenim şehit oldu cenazesine 10 bin insan geldi, o 10 bin insanın hepsi aynı siyasi düşünceden olabilir mi?”