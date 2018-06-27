Afrin’de bombalı araçlarla çifte saldırı: Dokuz kişi hayatını kaybetti

‘Zeytin Dalı Harekatı’nın odağındaki Suriye’nin Afrin kentinde düzenlenen çifte saldırıda dokuz kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı YPG’nin yaptığı öne sürüldü.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nün verdiği bilgiye göre patlamalardan biri Afrin şehir merkezinde bulunan Dowar Kawa al-Hadad’ın yakınlarında meydana geldi.

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Diğer saldırı ise bir hastane yakınlarında bulunan ve Türk güçlerinin kullandığı karargaha yakın bir noktada düzenlendi.

Örgüt, hayatını kaybedenlerin sayısını dokuz olarak verdi. Yaşamını yitirenlerin dördünün Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisi olduğu öğrenildi.

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Ancak örgüt, saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini dair bilgi vermedi.

DHA: Saldırıyı YPG yaptı

DHA’dan Hasan Kırmızıtaş’ın haberinde ise ölü sayısı 10 olarak verildi. Haberde hayatını kaybedenlerin tümünün sivil olduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Habere göre bugün öğle saatlerinde birbirine yakın iki noktada eş zamanlı olarak bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Haberde saldırının YPG’liler tarafından yapıldığı bilgisi yer aldı.

Türkiye, ÖSO milisleriyle birlikte 21 Ocak’ta başlattığı harekat kapsamında 18 Mart’ta kent merkezinde kontrolü sağlamıştı.