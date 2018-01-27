‘Afrin’ tepkisi: CHP’li Umut Oran, Sosyalist Enternasyonal’deki görevini bıraktı

CHP’li Umut Oran, üç yıldır sürdürdüğü Sosyalist Enternasyonal başkan yardımcılığı görevinden istifa etti.

Oran, ‘Sosyalist Enternasyonal’in Suriye’de yaşanan süreci doğru analiz etmeyen, emperyalist ülkelerin PKK/PYD’ye verdiği silahları gözardı eden bir açıklamayı kendisine danışılıp bilgi dahi verilmeden’ yayınladığını belirterek üç yıldır sürdürdüğü başkan yardımcılığı görevinden istifa etti.

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Yaşanan sorunlardan AKP hükümetlerinin sorumlu olduğunu belirten Umut Oran, “Ancak bunların ve sayılabilecek binlerce gerekçenin varlığı, Mehmetçiğimizin teröre karşı haklı ve meşru bir mücadele verdiği gerçeğinin önünde değildir” dedi.

İstifasını bu sabah erken saatlerde yaptığı yazılı açıklama ile duyuran CHP’li Umut Oran, basın açıklamasında şunları kaydetti: “Benim için siyaset; şartlar ne olursa olsun makam ve unvan peşinde koşmak değil, bedeli ne olursa olsun vatanın ve milletin bekası için ilkeli durmayı başarmak ve zamanı gelince taşınan tüm unvanlardan vazgeçebilmektir. Cumhuriyetimizin kurucusu ve CHP’nin ebedi Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendiğim ilk şey: Bireysel ikbali yok sayıp milletin bekası için mücadele etmektir. Bu anlamda siyasi hayatımda attığım her adımda referansım büyük Türk milleti ve onun bekası olmuştur.

2015 yılından beri üzerimde taşıdığım Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevimden Enternasyonal tarafından 25 Ocak 2018 gece yarısında yayınlanan ‘SE, Suriye’deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor!’ başlıklı açıklama sebebiyle istifa ediyorum.

Zira Mehmetçiğin Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadelesinde haklı olduğuna ve hiçbir gerekçenin eli kanlı terör örgütlerine karşı mücadeleye darbe vurmaması gerektiğine inanıyorum. Açıklanan metnin ‘bölgede yaşanan süreçleri doğru analiz etmediğini, emperyalist ülkeler ABD ve batı tarafından sınırsızca silahlandırılan, her türlü eğitimle yetiştirilen terör örgütü PKK/YPG’yle ilgili uluslararası toplumu doğru bilgilendirmediğini ve Suriyelilerin tamamının söz hakkı olan Suriye Devletinin bütünlüğünü yeterince gözetmediğini’ düşündüğüm için ‘kabul edilemez’ buluyorum.”