İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren sosyal medyadan ‘terör propagandası’ yaptığı belirlenen 474, protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 192 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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TÜBİTAK’a bağlı Marmara Teknokent’in (MARTEK) genel müdürü Orhan Çömlek’in maaşının 32 bin lira olduğu ortaya çıktı.
Kritik ziyaret öncesi ABD’ye açık rest: İlişkiler ya düzelecek ya tamamen kopacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile yaşanan sorunlara ilişkin olarak “Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak” diye konuştu.
Afrin paylaşımları ve protestolarına yönelik gözaltı sayısı 666’ya yükseldi
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren sosyal medyadan ‘terör propagandası’ yaptığı belirlenen 474, protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 192 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İsyan!
Daha iyisini istemekten bunun için elimizden geleni yapmaktan başka yolumuzun olmadığını bildiğim için bu çabadan geri duramıyorum.
Kılıçdaroğlu ısrarlı: 500 binlik Afrin’de kimin terörist olduğunu anlayamazsınız
“Siz yaklaşık 500 bin nüfusa sahip bir kente niye gireceksiniz? Kimin terörist olduğunu nasıl ayıracaksınız?”