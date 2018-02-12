Diken

Yaramazlara biraz batar!

Afrin paylaşımları ve protestolarına yönelik gözaltı sayısı 666’ya yükseldi

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren sosyal medyadan ‘terör propagandası’ yaptığı belirlenen 474, protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 192 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

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