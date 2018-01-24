Afrin paylaşımları: İki HDP’li il başkanı dahil 11 gözaltı daha

HDP’li iki il eş başkanı ve bir sivil toplum örgütü başkanı dahil 11 kişi Afrin harekatıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

PYD’ye yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle beş günde en az 150 kişi gözaltına alınmış, 11 kişi tutuklanmıştı.

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Bugün de HDP Antalya İl Eş Başkanı Songül Şarklı, HDP Niğde İl Eş Başkanı Göksel Rıza Özkan, ve Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği Başkanı Nigar Duru’nun yanısıra S.E., F.S., S.B., S.A., E.K., M.K., M.O., E.K.’yi gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre gözaltına alınan 11 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de yürüttüğü harekat hakkındaki yorumlarıyla ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ öne sürüldü.

İki kişi hakkında da yakalama

Antalya başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şüphelilerin, TSK’nin, Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütleri PKK/KCK/PYD- YPG ve IŞİD hedeflerine yönelik operasyonuyla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındıkları belirtildi.

Ayrıca şüpheliler hakkında ‘suç işlemeye tahrik’, ‘kanunlara uymamaya tahrik’, ‘suçu ve suçluyu övme’, ‘devleti alenen aşağılama’ ve ‘terör örgütünü övme’ suçlamalarıyla işlem yapıldığı da bildirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, ayrıca iki şüpheli hakkında yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.