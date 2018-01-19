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Yaramazlara biraz batar!

Afrin operasyonu öncesi komşu Azez’de ÖSO milisleri ‘hazır kıta’ bekliyor

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Türkiye’nin PYD’ye düzenleyeceği Afrin operasyonu öncesi, kente komşu Azez’e Fırat Kalkanı Harekatı’nın da öncü gücü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milislerinden takviye yapıldı.

Operasyona katılacağı açıklanan milisler, dün gece farklı noktalardan Azez’e hareket etti. ÖSO konvoyunda uçaksavar monteli kamyonetler ve ağır silahlar dikkat çekti.

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Kente gece takviye yapıldı. (Fotoğraflar: DHA)

Milisler buradan Azez kentine 14 kilometre uzakta bulunan mevzilere yerleşerek nöbet tutmaya başladı.

ÖSO’luların sınırda teyakkuz halinde beklediği belirtilirken PYD’nin ara sıra taciz ateşi açtığı, bunlara karşılık verildiği bildirildi. Afrin’den zaman zaman havan ateşleniyor. Afrin-Azez karayoluna da bombalı araç saldırılarına karşı kontrol noktaları kuruldu.

DHA, PYD’nin de Haseke ve Cezire’den Afrin ve Membiç’e takviye yaptığını, Afrin’de 13 bin, Menbiç’te de 2 bin militan bulunduğunu yazdı. PYD’lilerin takviye konvoylarının saptandığı, bazı idari binaların karargaha çevrildiği ifade edildi.

‘Hastaneye saldırı’

Öte yandan PYD’lilerin Afrin’den gerçekleştirdiği saldırıda Azez’deki bir hastanenin de zarar gördüğü, burada bir kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı öne sürüldü. Bazı yaralıların Türkiye’de tedaviye alındığı bildirildi.

Azez kent merkezinde ise cuma namazı sonrası Türkiye lehine gösteriler yapıldı.

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