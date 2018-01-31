Afrin harekatını kınayan Kürt Bölgesel Yönetimi, BM’yi göreve çağırdı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e düzenlediği operasyonu kınadı.

Barzani’ye bağlı Rudaw’ın haberine göre, parlamento dün Afrin gündemiyle toplandı. Oturumda, TSK’nın Afrin harekatının yanısıra kentteki sivillerin durumu da ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Kürdistan halkının operasyona karşı tavrı ve alınması gereken önlemler sıralandı.

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Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan operasyona karşı acil tavır talebinde bulunuldu.

Parlamento, ‘Türkiye’yi uluslararası hukuk ve komşuluk haklarına saygı duymaya’ davet ettiği açıklamasında, insani yardım örgütlerinden de Afrin’deki sivil halk için yardım talebinde bulundu.

Açıklamanın sonunda “Geçmiş deneyimler çelişkilerin şiddet yoluyla çözülemeyeceğini ispatlamıştır. Barışçıl diyalog tüm sorunların çözümü için anahtardır” dendi.