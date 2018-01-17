Afrin harekatı, Rusya’dan yeşil ışık bekliyor: Hava sahası açılmamış

Türkiye’nin Afrin operasyonu için Rusya’yla müzakerelerin sonucunu beklediği ve Moskova’nın halen Suriye hava sahasının kullanımına yeşil ışık yakmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk olarak 13 Ocak’ta Afrin’e yapılacak operasyonun sinyalini “Bir haftaya kalmaz” diyerek vermişti. Bu sözlerin ardından sınıra yoğun askeri sevkiyat başlarken Erdoğan önceki gün operasyonun her an başlayabileceğini söylemişti. Operasyonla ilgili politik manevralar da bu aşamada netleşmeye başladı.

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Hükümete yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin Ankara kulislerinden aktardığına göre Afrin operasyonunun başlatılabilmesi için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Brüksel’deki NATO toplantısından dönmesi beklendi. Akar’ın Brüksel’de yaptığı temaslarla ilgili bilgiler bugünkü MGK’da masaya yatırılacak. Ancak operasyonun düğmesine basılması için asıl Rusya ile müzakerelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Selvi’nin yazısından Rusya’nın Türkiye’ye halen hava sahasını açmadığı da ortaya çıktı. Selvi şöyle yazdı: “Bu aşamada cevap verilmesi gereken kritik bir soru var. Afrin operasyonunda Suriye hava sahası açılacak mı, Hava Kuvvetleri’ni kullanabilecek miyiz? Hava Kuvvetleri, operasyonun olmazsa olmazı olarak gösteriliyor. El Bab’da ve Fırat Kalkanı operasyonunda savaş uçakları çok etkili oldu. Afrin’de Hava Kuvvetleri’nin kullanılması için Rusya ile müzakereler sürüyor. En az 15-20 gün hava sahasını kullanmak istiyoruz. Hava sahasının açılması, Suriye hava savunma sistemlerinin devre dışı bırakılması ve Minnak Hava Üssü nedeniyle Rusya ile koordinasyon önemli.”

Yazıda ayrıca Afrin’e kuzeyden, başka bir deyişle Türkiye’den girileceği de belirtildi. TSK birlikleri halen Afrin’in batısındaki İdlib, doğusundaki Azez’de de konuşlu vaziyette.

Plana göre, ilk aşamada hava bombardımanıyla mevziler yumuşatıldıktan sonra sınırdan altı kilometre içeri girilerek güvenlik hattı oluşturulacak. Bu operasyon altı yedi gün sürecek.