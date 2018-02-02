Afrin gözaltıları, TTB açıklamasına destek veren ‘adalet nöbeti’ne sıçradı

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Afrin harekatıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek açılan Ankara merkezli soruşturma kapsamında bu sabah Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Avukat Murat Yılmaz bianet’e yaptığı açıklamada, saat 10.00 itibariyle Ankara’da en az 10 kişinin Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiğini ancak arama kararındaki kişi sayısının bilinmediğini söyledi.

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Ankara Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılanlar arasında, Cumhuriyet davasından tutuklular için her perşembe İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen adalet nöbetini yürütenlerden avukat Kemal Aytaç da var.

Son adalet nöbetinde avukatlar, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” bildirisini okumuş ve gözaltındaki TTB Merkez Konsey üyelerinin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Avukat Gülendam Şen Karabulutlar, Aytaç’ın evine dün akşam polislerin gittiğini, Aytaç evde olmadığından gözaltına alınmadığını, evde arama yapılmadığını ancak polislerin gözaltı kararı olduğu bilgisini verdiklerini söyledi.

Gözaltına alınanlar arasında eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın danışmanı Songül Akbay, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden Cevahir Canpolat, yazar Emek Erez, Öğrenci Kolektifleri’nden Aysu Simge Taştan, Kaos GL’den Ali Erol, avukat Kemal Ulusoy ve Seyri Sokak’tan belgesel yönetmeni Sibel Tekin var.