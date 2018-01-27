‘Afrikalı Ali’ muamması: Yarkadaş’ın ‘Bitti’ haberine ‘İzindeyim’ yanıtı geldi

Kral FM’in Afrin harekatı için “Operasyona itiraz eden, sesini çıkaran ister gazeteci, ister milletvekili olsun vurun” diyen programcısı ‘Afrikalı Ali’nin programına son verdiği açıklandı ancak radyocu bu haberi yalanladı.

CHP’li vekil Barış Yarkadaş, Kral FM programcısını RTÜK’e şikayet etmişti. Kral FM ‘infaz çağrısı’ yapan programcısını önce kınamış, sonra açıklamayı kaldırmıştı.

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Yarkadaş’ın kurucusu olduğu gercekgundem.com’un haberinde, Kral FM’in, ‘Afrikalı Ali’nin programını ‘süresiz’ olarak yayından kaldırdığı belirtildi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan ‘Afrikalı Ali’ haberi yalanlayarak, izinde olduğunu söyledi.