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Yaramazlara biraz batar!

‘Afrikalı Ali’ muamması: Yarkadaş’ın ‘Bitti’ haberine ‘İzindeyim’ yanıtı geldi

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Kral FM’in Afrin harekatı için “Operasyona itiraz eden, sesini çıkaran ister gazeteci, ister milletvekili olsun vurun” diyen programcısı ‘Afrikalı Ali’nin programına son verdiği açıklandı ancak radyocu bu haberi yalanladı.

Fotoğraf: Twitter

CHP’li vekil Barış Yarkadaş, Kral FM programcısını RTÜK’e şikayet etmişti. Kral FM ‘infaz çağrısı’ yapan programcısını önce kınamış, sonra açıklamayı kaldırmıştı.

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Yarkadaş’ın kurucusu olduğu gercekgundem.com’un haberinde, Kral FM’in, ‘Afrikalı Ali’nin programını ‘süresiz’ olarak yayından kaldırdığı belirtildi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan ‘Afrikalı Ali’ haberi yalanlayarak, izinde olduğunu söyledi.

Kral FM ‘infaz çağrısı’ yapan programcısını önce kınadı, sonra açıklamayı kaldırdı

Radyocudan infaz çağrısı: Operasyona itiraz eden gazeteciyi, milletvekilini vurun

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Akşam Postası / 27 Ocak 2018

1- TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sekizinci gününe girdi.
ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor. 

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