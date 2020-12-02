Afrika’daki HIV pozitif çocuklara çilek aromalı ilaç dağıtılacak

Yardım kuruluşları, önümüzdeki yıl Afrika ülkelerinde, HIV pozitif çocukları için çilek aromalı ilaçların dağıtımına başlanacağını duyurdu.

Fotoğraf: www.aidsmap.com

Açıklama, küresel bir sağlık girişimi olan Unitaid’in sözcüsü Herve Verhoose’de geldi.

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Verhoose, dağıtılacak hapların düşük fiyatlı ve HIV’le mücadelede kilit rol oynayan bir anti retroviral ilacın -dolutegravir- çocuklara özel ilk versiyonu olacağını ve bebeklere de verilebileceğini söyledi.

Verhoose, Unitaid’in, ilaç şirketleri Viatris ve Macleods ile anlaşmaya vardığını ifade etti.

Çocukların retro viral ilaçları kullanması konusunda zorluk yaşamalarındaki bir etken özellikle küçük yaştakiler düşünüldüğünde ‘acı tadı’.

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Bir diğeri dozu. Şimdiye kadar yetişkinlere göre dozu ayarlanan tabletler dövülüp gerekli miktarı çocuklara veriliyordu. Çocuklara özel aromalı versiyon 10 miligramlık dozlar halinde üretilecek.

Bir başka sorun ise fiyatı. Son yıllarda bu konuda adım atıldı, fiyatlar belirli ölçüde düştüyse de Afrika ülkeleri başta olmak üzere yoksul ülkeler için hala pahalıydı.

İlaçlar birkaç ay içinde Malavi, Zimbabve, Kenya ve Benin’de dağıtılacak. Tedavi ücreti 500 dolardan (3 bin 914 lira) 120 dolara (940 lira) düşecek.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 1.5 milyon HIV taşıyıcısı çocuk var ve sadece yarısının tedaviye erişimi var.