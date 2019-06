Afrika’daki çocuk ölümlerinin yarısı açlıktan: 60 milyon çocuk aç

Afrika Çocuk Politikaları Forumu (ACPF), Afrika’da her üç çocuktan birinde büyüme geriliği görüldüğünü, kıta genelindeki çocuk ölümlerinin yarısının açlığa bağlı olduğunu söyledi.

Addis Ababa merkezli düşünce kuruluşu tarafından yapılan ve acil eylem çağrısı yapan çalışmaya göre Afrika’da neredeyse 60 milyon çocuk, kıta ülkelerinin son yıllardaki hızlı ekonomik büyümesine rağmen yeterli besin alamıyor.

Her üç saniyede bir, bir çocuk açlıktan ölüyor

The Guardian’da yer alan habere göre, dünya genelinde her üç saniyede bir, bir çocuk gıda yetersizliğinden hayatını kaybediyor. Yani her gün 10 bin çocuk açlıktan ölüyor.

Küresel verilere bakıldığında çocuk açlığı iyileşme gösterse de, Afrika’nın bazı kesimlerinde siyasi iradeye bağlı nedenlerle durum daha da kötüleşiyor.

10 Afrikalı çocuktan dokuzu Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen minimum beslenme kriterlerini sağlayamıyor ve beş çocuktan ikisi düzenli öğünlerde beslenmiyor.

Altı ila 23 aylık çocuklarda sağlıklı aralıklarla yeterli ve çeşitli besin alımı grafiğinde Liberya, Kongo ve Çad listenin en sonunda yer alan üç ülke. Zimbabwe, Gine Bisav, Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise bu üç ülkeyi takip ediyor.

Afrika ekonomisinin yüzde 17’sine mal olacak

Çocuklarda büyüme ve bilişsel gelişimi olumsuz etkileyen açlık, ülkelerin ekonomik performanslarını da ciddi oranda etkiliyor. Rapora göre çocuk açlığı Afrika ülkelerinin toplam GSYH’sinin yüzde 17’sine mal olabilir. Kıdanın şu andaki GSYH’sinin ise sadece büyüme geriliği nedeniyle yüzde 10 eridiği tahmin ediliyor.

‘Bu çıplak gerçek sessiz bir trajedi olarak kalmaya devam ediyor’

ACPF yönetici direktörü Assefa Bequele, çocuk açlığının temelde siyasi bir problem olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeleri yapıyor: “Siyasi duyarsızlık, iktidarların hesap verilebilirliğinin olmaması ve yanlış ekonomik politikaların feci birlikteliğinin sonucunda yaşanıyor tüm bunlar. Israrcı ve çıplak bir gerçek bu karşımızdaki fakat hala sessiz bir trajedi olarak kalmaya devam ediyor. Bu temel sorun geniş ölçüde tanınmıyor ve tolere ediliyor. Muhtemel sebebi ise açlığın fakir insanların sorunu olarak görülmesi.”

’21. yüzyılda çocukların açlıktan ölmesi kabul edilemez’

21. yüzyılda halen çocukların açlıktan ölmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Bequele şöyle devam etti: “İstatistikler gerçekten alarm veriyor. Çocuk açlığının başlıca sebepleri aşırı yoksulluk, eşit ve kapsayıcı olmayan ekonomik büyüme, cinsiyet eşitsizliği ve bozuk bir kıda sistemi. Afrika bugün herzamankinden daha fazla gıda üretiyor olsa da, bu beslenme koşullarını iyileştirmedi.”