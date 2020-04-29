Afrika’da ‘corona’ nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1469’a ulaştı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 33 bin 566 Covid-19 vakası görüldü, bunlardan 1469’u yaşamını yitirdi. Kıtada hastalığa yakalanan 10 bin 152 kişi ise sağlığına kavuştu.

Fotoğraf: Reuters

Kıtada ilk olarak Mısır’da görülen ve Avrupa’dan gelen Covid-19 vakaları, güneydeki Lesotho ve doğudaki Komorlar Birliği dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Mısır, Güney Afrika, Fas, Cezayir, Kamerun ve Gana’da görüldü.

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Hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir’de 437, Mısır’da 359, Güney Afrika’da 93, Fas’ta 58, Tunus’ta 40, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) 32, Somali’de 28, Sudan’da 25, Mali’de 24 ve Liberya’da 20’ye yükseldi.