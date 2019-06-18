Afrika ülkeleri ilaca Batılı ülkelerden 30 kat fazla ödüyor

Küresel Gelişim Merkezi’nde görevli sağlık uzmanı Kalipso Chalkidou Afrika ülkelerinin yaygın şekilde kullanılan çok sayıda ilaca Batılı ülkelere oranla 30 kata kadar daha pahalı satın aldıklarını söyledi.

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Küçük ve orta ölçekli ekonomileri olan Zambiya, Tunus ve Senegal gibi ülkelerin ABD ve Britanya’ya oranla parasetamol başta olmak üzere sık kullanılan ‘ucuz’ ilaçlara çok daha fazla para verdiğini vurgulayan Chalkidou, “Daha yoksul ülkelerde ilaç pazarı maalesef işlemiyor” dedi. Chalkidou bunun da rekabet ve gerekli yasal düzenlemelerin olmamasından kaynaklandığını vurguladı.

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Merkezin küresel sağlık politika üreten biriminin başındaki Chalkidou, ilaç teminiyle ilgili bir rapor hazırladıklarına dikkat çekerek bu sorunun çözülmesi için küresel işbirliğinin şart olduğunu söyledi.

Raporda, sorunun çözümü için Dünya Sağlık Örgütü’nün politikalarında reform yapılmasının şart olduğunun altı çizildi.