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Yaramazlara biraz batar!

Afrika Şampiyonlar Ligi’nde ‘VAR yoksa biz de yokuz’ krizi: Final yarıda kaldı

Afrika Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi’nin dün akşam Fas takımı Wydad Casablanca ile Tunus takımı Esperance arasında Tunus’un Rades kentinde oynanan final maçında VAR krizi yaşandı.

Esperance takımının oyuncuları rakipleri sahayı terk ettikten sonra kupayı kaldırdı.
Fotoğraf: Reuters

İki ayaklı finalin ikinci maçında VAR sisteminin çalışmıyor olması nedeniyle Wydad Casablanca takımımım oyuncuları sahadan çekildi. Maçın 58’inci dakikasında Esperance 1-0 öndeyken Wydad Casablanca beraberlik golünü attı. Ancak hakem golü kural ihlali olduğu gerekçesiyle iptal etti.

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Oyuncular VAR’ın devreye girmesini bekledi. Kısa süre sonra VAR sisteminin stadyumda kurulduğu ancak çalışmadığı, yetkililerin de bundan haberdar olduğu ortaya çıktı.

Wydad Casablanca’lı oyuncular uzun süre Gambiyalı hakemle tartıştı ve Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Ahmet Ahmet’in ikna çabalarına rağmen sahayı terk etti. Bir saati aşkın süre oyun durduktan sonra geçmişte üç kez kupayı kaldıran Esperance şampiyon ilan edildi.

60 bin kişinin izlediği maçın ardından açıklama yapan Afrika Konfederasyonu, salı günü yönetim kurulunu toplayarak konuyu tartışacaklarını açıkladı. Kupanın 55 yıllık tarihinde ilk kez bir final maçı tamamlanamadı. Wydad Casablanca’nın bu kupadan iki yıl men edilebileceği belirtildi.

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