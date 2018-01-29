Afrika gazetesine saldırıya beş gözaltı

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Kıbrıs’ta Afrika gazetesine saldırı dahil iki olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı.

Kıbrıs gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre gözaltına alınan A.T., Ü.T., M.İ., A.D. ve B.A.’nın yaşları 22 ile 53 arasında değişiyor. Tümü erkek.

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Polisin soruşturması sürüyor. Yeni gözaltılar olabilir. Gözaltına alınanlar ‘ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar ve mülke tecavüz’le suçlanıyor.

Geçen günlerde Zeytin Dalı Harekatı’na ‘işgal’ diyen Afrika gazetesi saldırıya uğramış, grup daha sonra Cumhuriyet Meclisi önüne gitmiş, tekbir getiren göstericilerden bazıları binanın çatısına çıkıp bayrak açmıştı.