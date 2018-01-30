Afrika gazetesine saldırıya altı tutuklama, dokuz kişi aranıyor

Kıbrıs’ta Afrika gazetesine saldırı dahil iki olayla ilgili altı kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan A.T., Ü.T., M.İ., A.D., B.A. ve O.G.’nin yaşları 22 ile 53 arasında değişiyor. Tümü erkek.

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Gözaltına alınanlar ‘ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar ve mülke tecavüz’le suçlanıyor. Şüpheliler bugün mahkemeye çıkarıldı.

Savcı tutuksuz yargılanma istedi ancak mahkeme altı kişiyi bir ayı geçmemek kaydıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Soruşturmasını sürdüren polis dokuz kişiyi daha arıyor.

Geçen günlerde Zeytin Dalı Harekatı’na ‘işgal’ diyen Afrika gazetesi saldırıya uğramış, grup daha sonra Cumhuriyet Meclisi önüne gitmiş, tekbir getiren göstericilerden bazıları binanın çatısına çıkıp bayrak açmıştı.