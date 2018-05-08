Afrika gazetesinin sahibi Guardian’da: İyi olanlar Türkiye’de hapse girebilir

Kuzey Kıbrıs’ta, PYD’ye yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı ‘işgal’ diye tanımlamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilen Afrika gazetesinin genel yayın yönetmeni Şener Levent İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesine konuştu.

Gerçekleri yazmaya devam edeceğini belirten Levent, “Türkiye’de iyi insan olmak artık bir suç. Bu yüzden hapse bile girebilirsiniz” dedi.

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Guardian’dan Helena Smith’e konuşan Levent, Türkiye’de “Savaşa hayır” demenin suç olduğunu, hiçbir ülkeyi düşman olarak görmediğini, Erdoğan’ın İslamofaşist rejime karşı olduğunu şu sözlerle özetledi: “Erdoğan savaşı neden başlattı? Çünkü gücünü konsolide etmek için bu savaşa ihtiyacı var. Bu kadar güçlü bir adamın bizim kadar küçük bir gazeteden korkması çılgınlık. Türkçe yayın yapan gazeteler arasında Afrin’de gerçekten ne olup bittiğini yazan tek gazete olmamızdan gurur duyuyorum.”

Her gün “Adalet nerede” diye sorduğunu söyleyen Levent; bu akşam, yarın ya da herhangi bir zamanda tekrar Afrika gazetesine saldırı olabileceğinin de altını çizdi.

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Levent sözlerine, Hamlet’in en meşhur repliklerinden “Bütün mesele hazır olmakta” diyerek devam etti: “Bir kez yaşıyor, bir kez ölüyoruz. Madem ki öleceğiz, o zaman onurlu bir şekilde ölelim.”

Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs’ta yayın yapan Afrika gazetesi, PYD’ye yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ‘işgal’ diye tanımlamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından şu sözlerle hedef gösterilmişti: “KKTC’de bir pespaye gazete, ahlaksızca bugün bir başlık atmış. Ben KKTC’deki kardeşlerimi de burada tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs’tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlık, edepsizliktir. KKTC’li kardeşlerimin özellikle böyle bir duruşu sergilemek suretiyle KKTC’de gereken cevabı onlara vermeleri lazım.”

Erdoğan’ın konuşmasından saatler sonra gazete ofisi önünde toplanan kalabalık bir grup, ellerindeki Türk ve KKTC bayraklarıyla saldırıda bulunmuştu.