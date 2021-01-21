Afrika fillerini gözlem uydusuyla sayıyorlar

Bilim insanları, sayıları gün geçtikçe azalan Afrika fillerini gözlem uydusu görüntüleri sayesinde sayıyor. Proje, filleri daha iyi korumayı amaçlıyor.

Fotoğraf: Maxar Technologies

Bu teknoloji sayesinde havanın bulutlu olmadığı bir günde 5 bin kilometrekarelik alan taranabiliyor. Ağaçlar arasında gezinen ve yukarıdan çekilen görüntülere ‘gri noktalar’ gibi yansıyan filler, onları tanımlayabilen bir algoritma sayesinde sayılıyor.

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Britanya’daki Bath Üniversitesi’nden Dr. Olga Isupova, “Bu teknoloji sayesinde çıplak gözle göremeyeceğimiz ayrıntılar da kayda geçiyor ve geniş alanlar taranabiliyor” dedi.

Fotoğraf: Science Photo Library

Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının da yer aldığı çalışmada ilk olarak Güney Afrika’daki Addo Fil Ulusal Parkı tarandı.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Isla Duporge, “Orada fazla sayıda fil var. Çalılıklar var. Bu nedenle bu yöntemle saymayı denemek için ideal bir ortamdı ve işe yaradı” dedi.

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Hayvanları koruma proje ve araştırmaları yürütenlerin uçak yerine bu yöntemi kullanabileceğni söyleyen Duporge, “Bu yolla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan filleri izlemek daha kolay. Özellikle de uçakla tarama yapılması için izin almanın zor olduğu ülkelerde” ifadelerini kullandı.