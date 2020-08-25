Afrika çocuk felcinden temizlendi

Bağımsız kuruluş Afrika Bölgesel Sertifikasyon Komisyonu, kıtanın çocuk felcinden temizlendiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

25 yıl öncesine kadar binlerce çocuğu felç eden hastalığın, bulunduğu son Afrika ülkesi Nijerya’dan da arındırılmasıyla Afrika kıtası virüsten temizlenmiş oldu. Nijerya, 10 yıldan daha kısa bir süre öncesine kadar hastalığın küresel vakalarının yarısından fazlasını barındırıyordu.

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Şu anda sadece Afganistan’da ve Pakistan’da bulunan hastalığın bir tedavisi yok, fakat aşı çocukları ömür boyu koruyor.

Çocuk felci nedir?

Çocuk felci, insandan insana, genellikle kirlenmiş su yoluyla bulaşan ve sinir sistemine saldırarak felce yol açabilen bir hastalık.

Üç türünden ikisinin dünya çapında ortadan kaldırıldığı virüse, Afrika kıtasının yüzde 95’inin bağışıklık kazandığı tespit edildi. Bu durum, Afrika Bölgesel Sertifikasyon Komisyonu’nun kıtayı çocuk felcinden arındırdığını ilan etmeden önce belirlediği ön koşullardan biriydi.

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Şu an Afrika’da sadece 177 vaka sayısı yla aşı kaynaklı çocuk felci virüsü kaldı. Aşı kaynaklı çocuk felci virüsü, oral çocuk felci aşısından mutasyona uğrayan ve daha sonra düşük bağışıklığa sahip topluluklara yayılabilen nadir bir virüs türü.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu vakalardan birkaçını Nijerya’da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ve Angola’da tespit etti.