‘Af’la cezaevinden çıkan adam, arkadaşını başına taşla vurarak öldürdü

İzmir’in Torbalı ilçesinde, yeni infaz yasasıyla tahliye olan Mehmet I., çamlık alanda tartıştığı Ümit Arıç’ı başına taşla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mehmet I., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Fotoğraf. DHA

Olay, dün saat 19:30 sıralarında ilçeye bağlı Pancar Mahallesi’ndeki çamlık alanda meydana geldi. Son çıkan düzenlemeyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Mehmet I., iddiaya göre çamlık alanda Arıç’la karşılaştı. İkili, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra Mehmet I., eline geçirdiği taşla Arıç’a saldırdı.

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Başına darbe alan Arıç, kanlar içerisinde kalırken, Mehmet I. ise hızla olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arıç’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi Mehmet I., jandarma ekiplerince yakalandı. İki çocuk babası olan ve demircilik yaptığı öğrenilen Arıç’ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.