Afiyet olsun: Pastırmanın dilimi 2 lira

Pastırmanın vatanı Kayseri’de son zamların ardından bir dilim pastırmanın fiyatı 2 liraya satılıyor.

Fotoğraf: DHA

Pastırmanın geçen yıllara göre daha az tüketildiğini belirten pastırma ve sucuk satıcısı Yusuf Tilgen şunları aktardı: “11 çeşit pastırma var. Bunlardan en lüksü bonfile, sırt pastırma ve antrikot. Sırt pastırma 144 TL, bonfile pastırma 156 TL, tütünlük pastırma 155 TL ve seçme pastırmamız da 125 TL. Bir dilim pastırmamız 2 TL’ye tekabül etmekte.”

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Genelde yemeye değil hediyelik alıyorlar

Tilgen, pastırmayı hediye olarak alanların çoğunlukta olduğunu söyledi: “Bunlar daha önce birer kilo olarak gidiyordu. Daha sonra bu yarım kilo ve şimdi grama kadar düştü. Pastırmaya en son yüzde dört zam geldi. Şu anda satışlardan memnun değiliz.”

Kayseri Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamada da ‘düşük kalite pastırma’nın kilosunun 75- 85 TL arasında, ‘sırt pastırma’nın 90-134 TL arasında, ‘bonfile pastırma’nın ise 96- 146 TL arasında satıldığı belirtildi.