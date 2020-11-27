Afiş asan işçilere TIR çarptı: Biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Mardin’de, otobüs durağındaki panoya afiş asarken TIR’ın çarptığı iki işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kızıltepe-Mardin kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR durağa çarptı.

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Otobüs bekleyen yolcular hızla yaklaşan TIR’ı fark edip kaçmayı başardı. Ancak, bir reklam firmasında çalışan ve durağa afiş asmaya çalışan iki işçi kaçamadı.

İki çocuk babası, 35 yaşındaki Ferit Aslan olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan diğer işçi Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü gözaltına alındı.