Afganistan’da Taliban’a yönelik operasyonda düğün salonu vuruldu: En az 35 sivil öldü

Afganistan’ın güney vilayetlerinden Helmend’de Taliban intihar bombacılarının saklandığının düşünüldüğü binaya Afgan güvenlik güçlerinin düzenlediği baskında, binanın yanındaki düğün salonuna ateş açılması sonucu en az 35 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Afganistan’da iki gün önce de ABD tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir tarlada dinlenen 30 çam fıstığı işçisi hayatını kaybetmişti.

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Reuters’ın haberine göre dün gece Afgan güvenlik güçleri intihar bombacılarının eğitildiği istihbaratıyla Musa Kala bölgesinde yer alan düğün salonu bitişiğindeki bir eve baskın düzenledi. Baskın sırasında binanın bitişiğindeki düğün salonuna da ateş açıldı.

Helmend Eyalet Konseyi Üyesi Ataullah Afgan olaya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Musa Kala bölgesinde baskın düzenlenen binanın yanındaki düğün salonundaki düğün törenine katılan 35 sivil açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.” Bir diğer konsey üyesi Abdül Macid ise 40 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Musa Kala bölgesinde düzenlenen ortak operasyonda 22 Taliban üyesi öldürüldü, 14 kişi de gözaltına alındı.” Açıklamada gözaltına alınanlardan beşinin Pakistanlı, birinin ise Bangladeşli olduğu belirtildi.

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Bakanlığın açıklamasında sivil ölümleriyle ilgili soruşturma başlatılacağı ifade edildi.

Saldırının ‘ABD destekli Afgan güvenlik güçleri tarafından düzenlendiğini’ öne süren Taliban ise ‘gece düzenlenen hava saldırısından sonra binanın etrafında yaşanan çatışmada 18 Afgan askerinin öldürüldüğünü’ savundu.

Bu yılın ilk yarısında en az 3 bin 812 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre 2019’un ilk yarısında Afganistan’da ‘terörle mücadele’ kapsamında çeşitli örgütlere düzenlenen operasyonlarda en az 3 bin 812 sivil öldü ya da yaralandı.

ABD ve Afgan hükümet güçlerince düzenlenen hava saldırılarında 150’si çocuk olmak üzere 363 kişi öldü, 156 kişi yaralandı. Rapora göre her beş kişiden dördünün uluslararası güçler tarafından vurulduğu ortaya çıkıyor.