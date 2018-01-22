Diken

Yaramazlara biraz batar!

Afganistan’da otele Taliban saldırısı: 30 kişi hayatını kaybetti

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Afganistan’da bir otelde gerçekleştirilen saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: Reuters

Başkent Kabil’de önceki gün asker üniforması giymiş ağır silahlı kişiler Intercontinental Hotel’e giderek saldırı düzenledi.

Reklam

Afgan özel güçleri otele giderek saldırganlarla çatışmaya girdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daneş, beş saldırganın da çatışmada öldürüldüğünü söyledi.

Resmi rakamlara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 30’u buldu. Ancak adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi ölü sayısının daha da artabileceğini ifade etti. Ölenlerin çoğu yabancı. Altısı Ukraynalı.

Bakanlık, saldırıda Taliban örgütüne bağlı ve kent hedeflerine yaptığı saldırılarla tanınan Hakkani grubunu sorumlu tuttu.

Başkentin büyük bölümleri, patlamalara karşı dayanıklı kalın beton duvarlar ve güvenlik kontrol noktalarıyla korunuyor.

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Savaş taraftarlarına bir çift sorum var

İçeride toplumu korkuyla yönetmek, istediği her şeyi yapabilmek için OHAL’i fırsat gören bir iktidarın savaş kararını ülke lehine bir adım olarak görmek, iktidarın yanlışlarına ortak olmaktan başka bir şey değil. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...