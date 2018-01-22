Afganistan’da otele Taliban saldırısı: 30 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’da bir otelde gerçekleştirilen saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Kabil’de önceki gün asker üniforması giymiş ağır silahlı kişiler Intercontinental Hotel’e giderek saldırı düzenledi.
Afgan özel güçleri otele giderek saldırganlarla çatışmaya girdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daneş, beş saldırganın da çatışmada öldürüldüğünü söyledi.
Resmi rakamlara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 30’u buldu. Ancak adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi ölü sayısının daha da artabileceğini ifade etti. Ölenlerin çoğu yabancı. Altısı Ukraynalı.
Bakanlık, saldırıda Taliban örgütüne bağlı ve kent hedeflerine yaptığı saldırılarla tanınan Hakkani grubunu sorumlu tuttu.
Başkentin büyük bölümleri, patlamalara karşı dayanıklı kalın beton duvarlar ve güvenlik kontrol noktalarıyla korunuyor.