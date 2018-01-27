Afganistan’da konsolosluk bölgesinde patlama: En az 3 ölü, 79 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında en az 95 kişi hayatını kaybetti, 158 kişi yaralandı.

BBC’nin resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre patlama, içişleri bakanlığının eski binası yakınlarında meydana geldi. Patlamanın yaşandığı noktanın aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ve Yüksek Barış Konseyi ofisleri ile konsoloslukların bulunduğu yere çok yakın olduğu bildirildi.

Reklam

Görgü tanıkları, patlamanın yaşandığı sırada bölgenin kalabalık olduğunu aktardı.

Saldırıyı Taliban üstlenirken, bombacının ambulans içine gizlendiği belirtildi.

Taliban, geçen hafta da Kabil’deki lüks bir otele saldırmış, 22 kişiyi öldürmüştü.