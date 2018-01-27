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Yaramazlara biraz batar!

Afganistan’da konsolosluk bölgesinde patlama: En az 3 ölü, 79 yaralı

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Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında en az 95 kişi hayatını kaybetti, 158 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre patlama, içişleri bakanlığının eski binası yakınlarında meydana geldi. Patlamanın yaşandığı noktanın aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ve Yüksek Barış Konseyi ofisleri ile konsoloslukların bulunduğu yere çok yakın olduğu bildirildi.

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Görgü tanıkları, patlamanın yaşandığı sırada bölgenin kalabalık olduğunu aktardı.

Saldırıyı Taliban üstlenirken, bombacının ambulans içine gizlendiği belirtildi.

Taliban, geçen hafta da Kabil’deki lüks bir otele saldırmış, 22 kişiyi öldürmüştü.

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