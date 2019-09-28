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Yaramazlara biraz batar!

Afganistan’da devlet başkanlığı seçimi kana bulandı: 16 yaralı

Bugün devlet başkanını seçmek için sandığa giden Afganistan’da, ülkenin güneyindeki Kandahar kentinde patlama oldu. Oy kullanılan bir merkezin yakınındaki patlamada 16 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Yoğun güvenlik önlemleri alınmasına rağmen kana bulanan seçimde 15 aday yarılıyor. Favoriler ise 2014’teki seçimde ikinci tura kalan Devlet Başkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah. Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede katılımın güvenlik kaygısı nedeniyle düşük olacağı öngörülüyor.

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Analistler, Taliban tehdidi yüzünden çok sayıda seçmenin oy kullanmayacağına kesin gözüyle bakarken Afganistan’ın yeni devlet başkanının 40 yıla aşkın süredir ‘savaşta’ olan bir ülkeyi yöneteceğine dikkat çekiyor.

Ağustos ayında günde 74 kişinin hayatını kaybettiği ülkede akan kanın durması için Taliban ve ABD’nin de katılımıyla düzenlenen barış görüşmelerinden sonuç alınamamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelinde 34 vilayette seçim yapılacağını belirtmiş, bağımsız seçim komisyonu ise Taliban kontrolündeki onlarca ilçede seçim yapılmayacağını açıklamıştı.

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