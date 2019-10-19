Afganistan’da cuma namazı sırasında camide bomba patladı: En az 69 ölü

Afganistan’ın Nangarhar vilayetine bağlı Haska Mena bölgesinde yer alan Cavdara’daki bir camide, dünkü cuma namazı sırasında bombanın patlatılması sonucu en az 69 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, bombalı saldırıda ölenler arasında çok sayıda çocuk ve ihtiyar var, 50 kişi de yaralandı.

Reklam

Nangarhar vilayet konseyi üyesi Sohrab Kadiri’nin Reuters’e verdiği bilgiye göre, cami 150 kişi alabiliyordu ve bomba patladığı sırada tamamen doluydu.

Saldırıyı üstlenen olmazken, Afganistan hükümeti saldırıdan Taliban’ı sorumlu tuttu. Ancak Taliban sözcüsü, saldırıyı yaptıkları iddialarını reddetti. Bölgede IŞİD’in de faal olduğu bildiriliyor.

Saldırı sonrası yıkılarak harabeye dönen cami enkazında, halen kayıp kişilerin aranmasına devam ediliyor.