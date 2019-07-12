Afganistan’da ‘çocuğa’ intihar saldırısı düzenlettiler: Beş ölü

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, saldırgan olarak bir çocuğun kullanıldığı intihar saldırısı düzenlendi. Bir düğünü kana bulayan saldırıda en az beş kişi öldü; 40’ı aşkın kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Taliban, Pakistan sınırına yakın bir noktada düzenlenen saldırıyı kendilerinin düzenlediğine dair iddiaları yalanladı. Yerel basında, saldırının düzenlendiği, ‘Pachiragam’ adlı yerleşim biriminde, IŞİD-Horasan’ın ‘etkin’ olduğuna dair yorumlar yapıldı.

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Nangarhar vilayetinin sözcüsü Attaullah Hugyani, çocuğun hükümet yanlısı milislerin komutanlarından birini öldürmekle görevlendirildiğini ancak düğünü kana buladığını açıkladı. Hugyani, çocuğun ‘ergen’ olarak nitelendirilebilecek çağda olduğunu söyledi.

Geçen hafta sonu Katar’ın başkenti Doha’da, tüm tarafların katılımıyla Afganistan için barış görüşmeleri yapılmıştı. Taliban’ın da katıldığı görüşmeler yapılırken Taliban tarafından Gazne kentinde düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçmişte de çocukların kullanıldığı intihar saldırıları düzenlenmişti. Geçen yıl Nijerya’nın Borno eyaletinde iki kız, bir erkek çocuğu üç farklı noktadaki intihar saldırılarında kullanılmıştı. Yine geçen yıl Endonezya’da yaşları dokuz ve 12 olan iki kız çocuğu kiliselere yönelik saldırılarda kullanılmıştı.