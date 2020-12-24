Afganistan ve Libya tezkereleri 18 ay daha uzatıldı

Afganistan ve Libya’ya asker gönderilmesi için gerekli izin süresini 18 ay daha uzatan tezkereler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Afganistan tezkeresinde, bu ülkeye asker göndermek için verilen sürenin 6 Ocak 2021’de dolacağı belirtilirken, kararla süre 18 ay daha uzatıldı.

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Türkiye, ülkede NATO’nun Kararlı Destek Misyonu’na destek veriyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan bir diğer tezkere de Libya’ya yönelik oldu.

Türk askerinin bu ülkeye gönderilmesi için gerekli izin süresi süre 2 Ocak 2021’de doluyordu. Yeni kararla, 18 ay daha uzatıldı.