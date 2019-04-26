Afganistan hükümeti ve NATO misyonu, ilk üç ayda Taliban’dan daha fazla sivil öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan hükümeti ve destekçisi olan NATO’nun Kararlı Destek Misyonu bünyesindeki uluslararası güçlerin, Taliban ve yönetime başkaldıran diğer gruplardan daha fazla sivil öldürdüğünü açıkladı.

Fotoğraflar: Reuters

İlk defa böyle bir tabloya rastlandığının vurgulandığı açıklamaya göre ilk üç ayda 581 sivil hayatını kaybetti, 1192 kişi yaralandı. Bu, sivil ölümlerinde 2013’ten beri kaydedilen en düşük rakam. Afgan hükümeti ve hükümete destek veren güçler 305, Taliban 227, diğer gruplar ise 49 sivilin ölümüne neden oldu.

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13 yıl süreyle Afganistan’da bulunan Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü’nün (ISAF) ardından, 2015’te NATO adına görevi devralan Kararlı Destek Misyonu ilk üç ayda 146 sivilin ölümüne neden oldu. Buna hükümet güçlerinin öldürdüğü 159 kişi eklenince sayı 305’e yükseldi.

Ölümlerin çoğunun hava saldırılarının neden olduğu belirtilen BM açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Yıllardır süren çatışmalarda siviller yaralanıyor ve ölüyor. BM verilerine göre şimdiye kadar Taliban en çok can alan örgüttü. Ancak bu yıl durum değişti. Uluslararası güçler ve Afgan hükümeti daha fazla sivil öldürdü.”

ABD başkanının Afganistan barış elçisi Zalmay Halilzad, Twitter’da, BM verilerine gönderme yapmasa da sivillerin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Akan kanı durdurmanın tek yolu ateşkes” diye yazdı.