Afganistan cumhurbaşkanının seçim mitinginde bombalı saldırı: 24 ölü, 30 yaralı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığa düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Fotoğraf: Reuters

Afganistan’da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Ağustosta günde 74 kişi yaşamını kaybetti

BBC’nin derlediği verilere göre Afganistan’da ağustos ayında her gün ortalama 74 erkek, kadın ve çocuk yaşamını yitirdi.

Toplamda ağustos ayındaki çatışmalarda hayatını kaybeden 2 bin 307 kişiden 473’ü sivil, 675’i devlete bağlı kolluk kuvvetleri personeli, 974’ü de Taliban üyesi.

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En çok can kaybı 844 kişiyle silahlı çatışmada yaşanırken, 515 kişi hava saldırılarında, 255 kişi keskin nişancı ateşinde, 249 kişi de patlamalarda hayatını kaybetti.