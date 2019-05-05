Afgan göçmene işkence eden iki kişiye tutuklama

Afyonkarahisar’da biri çocuk yaşta üç kişi, yolda yürüyen Afgan göçmen F.R.B.’yi yakalayıp eve götürerek dövdü. F.R.B.’yi elleri ve ayaklarını bağlayıp araziye bırakan şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, yol kenarında yaralı bulunan F.R.B. ise hastanede tedaviye alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan tarihinde, Bahçelievler mahallesindeki ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Afgan A.Q.A.’nın ifadesi doğrultusunda, aynı F.R.B.’nin üç kişi tarafından dövülerek alıkonulduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, F.R.B.’yi dövdükleri iddiasıyla B.M.Ç. (20), Y.Ç. (19) ve B.K.’yı (13) gözaltına aldı.

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Yaralı bulundu

Şüpheliler verdikleri ilk ifadede F.R.B.’yi eve götürüp dövdükten sonra ellerini, ayaklarını bağlayıp araziye bıraktıklarını söyledi. Üç şüphelinin tarif ettiği araziye giden polis ve jandarma ekipleri, F.R.B.’ye ulaşamadı. Çevrede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, F.R.B.’yi, D300 karayolu üzerinde yaralı halde buldu. F.R.B. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağlayıp bırakmışlar

Şüpheliler ifadelerinde, olay günü akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra sokakta iki Afganı görüp sataştıklarını anlattı. Afganlardan biri kaçarken, diğerini yakalayıp eve götürdüklerini belirten şüpheliler, “Vatanını neden sattın” diyerek dövdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp araziye bıraktıklarını kaydetti.

Yapılan araştırmada şüphelilerden Y.Ç.’nin cep telefonunda olayın kayıtları da bulundu. Görüntülerde, Afgan F.R.B.’yi tekme, tokat, sopa, kemer ve demirle döven şüphelilerin, F.R.B.’yi dövdükleri ve hakaret ettikleri anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

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Bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, şüphelilerden birinin küfürler savurarak F.R.B.’nin başına kemerle defalarca vurduğu yer alırken, zorla zafer işareti yaptırıp, “En büyük Atatürk”, “Ne mutlu Türküm diyene” dedirtmeye çalıştıkları yer aldı.

İkisi tutuklandı

Şüpheliler hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Atatürk’e hakaret’, ‘müstehcenlik’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem yapıldı. 25 Nisan’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. savcılıkça adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan B.M.Ç. ve Y.Ç. ise tutuklanarak Bolvadin Cezaevi’ne gönderildi.